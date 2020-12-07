Париж, , 22:48 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 55 521 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 366 пациентов. Об этом в понедельник, 7 декабря, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 3 411 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,295 млн.