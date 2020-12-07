* ИГ — запрещённая в России организация

Багдад, , 21:53 — REGNUM Представителя ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), занимающего в террористической группировке важную должность, задержали в Ираке, написал 7 декабря официальный представитель главнокомандующего ираксикими ВС Яхья Расул.

Задержан так называемый заместитель наместника террористических формирований ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке. Иракский спецназ выследил бандита, который был взят в провинции Анбар.

В другой иракской провинции — Салах-эд-Дине — силовики задержали ещё двух террористов, причастных к крупному теракту шестилетней давности.

Напомним, группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) образовалась в апреле 2013 г. после того, как в Ираке из тюрем были массово освобождены военные, ранее служившие в армии убитого американцами иракского президента Саддама Хусейна.

Пока они в течение десяти лет сидели в лагерях, их обрабатывали исламистские проповедники. Из них сформировал свою группировку лидер «Аль-Каиды в Ираке» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади.

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