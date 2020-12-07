Москва, , 23:59 — REGNUM Заявление и. о. главы правления Клавдиевской фабрики ёлочных украшений в Киевской области Украины Павла Гукасова о том, что компания ликвидировала ёлочные игрушки с надписью «Армия России», вызвало шквал комментариев в сети. Граждане выразили свою тчоку зрения 7 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"Бой с игрушками был жесток, но украинцы все-таки победили», — пишет Андрей П.

Многие комментаторы решили поиронизировать над данной новостью. По их видению, уничтожение ёлочных игрушек с изображением «Армии России» является достаточно забавным событием.

«С игрушками воюют, а в спецслужбах гордо отчитались, что уничтожили Армию России», — шутит Сергей С.

Некоторые пользователи призвали российские компании перестать осуществлять заказы на территории Украины. По мнению людей, руководство Украины само пытается выдавить российский бизнес с территории страны.

«Дон Кихот со своими мельницами отдыхает. Эти кренделя с ёлочными игрушками решили воевать. Да заберите с Украины все заказы. Пусть пропадают пропадом», — написал пользователь под псевдонимом «S.T.A.L.I.N.».

Ряд пользователей пришёл к выводу, что украинская фабрика могла реализовать свою продукцию на территории России. Граждане считают, что такое решение было бы куда более продуктивным и прибыльным, нежели ликвидация игрушек.

«Зачем уничтожать? Продали бы нам. Нам игрушки с символикой нашей армии — самое то. Влёт ушли бы, особенно в преддверии новогодних праздников и ёлок», — считает Александр П.

Напомним, 5 декабря на Клавдиевской фабрике ёлочных украшений в Киевской области Украины, которая производила новогодние игрушки с надписью «Армия России», после общественного резонанса сообщили, что данный тираж игрушек был ликвидирован.