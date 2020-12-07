Аддис-Абеба, , 21:42 — REGNUM Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил, что «Народный фронт освобождения Тыграя» (НФОТ) разгромлен и неспособен организовать партизанскую войну в регионе, 7 декабря сообщает агентство Associated Press.

«Преступная клика полностью разгромлена и дезорганизована. У них незначительные возможности для организации затяжного мятежа» , — сказано в заявлении, опубликованном офисом премьер-министра.

НФОТ, который многие годы являлся главной политической силой в Эфиопии, ранее заявил, что сдача столицы Тыграя являлась «стратегическим отступлением». Глава НФОТ Дебрецион Гебремикаэль объявил, что его отряды продолжают боевые действия.

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