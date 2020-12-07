Москва, , 23:58 — REGNUM Требование избранного президента Молдавии Майи Санду о том, чтобы правительство страны немедленно ушло в отставку, в ходе уличного протеста в Кишинёве, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 7 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"То есть ей чужая коалиция не нравится, если она больше её собственной?! Прикольный подход», — отметил Сергей Т.

Многие комментаторы пришли к выводу, что характер действий избранного президента Молдавии говорит о том, что она намеревается создать новую антироссийскую точку на политической карте мира.

«И тут качают. Они хотят на Западе создать нам горячие точки, сначала Украина, потом Грузия, потом Беларусь, Карабах, теперь Молдавия и на подходе Казахстан. Чтобы со всех сторон России шли конфликты, пылало пламя, ослабляя Россию. Параллельно экономическое ослабление. Тут еще Китай влез со своею позицией против США, чтобы соблюсти геополитический баланс сторон. Дело идет к войне, товарищи, с Западом за наше существование, наших ценностей и культуры, наших природных богатств», — пишет пользователь Алексей.

Некоторые оказались уверены, что Россия и её сторонники в правительстве Молдавии ставят Санду палки в колёса. Граждане хотели бы увидеть намерения избранного президента в действии.

«А мне хочется, чтобы этой женщине не мешали и дали спокойно выполнять в своей стране то, что она задумала. Было бы интересно посмотреть, что из этого получится. Но Россия опять будет вставлять палки в колеса из желания присутствовать в том регионе», — написала пользователь Есения.

Другие отметили, что уличные акции протеста стал неотъемлемой чертой прихода к власти лидеров цветных революций. Санду, уверены люди, окрасила себя именно в эти тона, сняв наконец-то маску.

«Цирк с конями. Уже ничего неспособны сделать без беспорядков на улице», — поделился мнением Илья М.

Напомним, 6 декабря избранный президент Молдавии Майя Санду на протесте в воскресенье потребовала, чтобы правительство немедленно ушло в отставку.