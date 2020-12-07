Вашингтон, , 21:32 — REGNUM Санкции против руководства Венесуэлы будут продолжены, заявила 7 декабря помощник замгоссекретаря США по Кубе и Венесуэле Кэрри Филипетти, выступая в Центре стратегических и международных исследований.

Николас Мадуро и Дональд Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Комментируя итоги парламентских выборов, которые состоялись в Венесуэле накануне, 6 декабря, Филипетти сказала, что, без сомнения, американское «санкционное давление» на Каракас будет продолжено. Она добавила, что венесуэльские власти вынуждают Вашингтон к этому многочисленными «нарушениями принципов демократии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выборах в Национальную Ассамблею Венесуэлы большинство голосов досталось социалистическому альянсу, возглавляемому президентом страны Николасом Мадуро. Американская сторона заявила о нелегитимности голосования. Москва, напротив, оценила выборы как «прозрачные» и «демократические».

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