Аддис-Абеба, , 21:28 — REGNUM В столице Эфиопии арестованы десять высокопоставленных полицейских офицеров по обвинению в государственной измене, 7 декабря сообщает агентство Reuters.

Согласно заявлению правительства, офицеры были уличены в связях с «Народным фронтом освобождения Тыграя» (НФОТ). Арестованные выполняли указания мятежников, с которыми правительство Абия Ахмеда ведет войну на севере страны.

НФОТ являлся доминирующей политической силой во всей Эфиопии несколько десятилетий после свержения социалистического правительства Менгисту Хайле Мариама в 1991 году.

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