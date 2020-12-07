Москва, , 23:57 — REGNUM Материал издания The Daily Mail, согласно которому ВМС Великобритании отслеживают российские военные корабли рядом с территориальными водами королевства и отмечают увеличение военного присутствия РФ в британских водах, вызвало бурную реакцию в сети. Граждане выразили своё мнение 7 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"Думаю нет причин для беспокойства — возможно это микробиологические исследования и изучение физических свойств соленых вод омывающих берега, то есть научные изыскания», — пишет пользователь Вакутагин.

Некоторые пользователи даже и не поняли, из-за чего так сильно беспокоится Великобритания. Российские корабли постоянно проходят мимо территории острова, что не даёт ни для кого повода считать, что в какой-то момент они направят своё оружие в стороны Лондона, считают люди.

«А чего Британия так забеспокоилась? Её территориальные воды ни один российский корабль не нарушал, что они и сами подтверждают. А то, что они наблюдают российские корабли в нейтральных водах, в этом нет ничего удивительного. Географически Великобритания находится на пути следования российских кораблей Северного и Балтийского флотов в Атлантический океан. А это уж наше дело, зачем нам туда надо!», — пишет Эммануил Б.

Многие пользователи указали на то, что Великобритания, почему-то, не обращает внимание на то, как множество кораблей НАТО посещает сопредельные воды с Российской Федерацией. Граждане уверены, что угрозы со стороны кораблей РФ для Лондона нет.

«А сколько российских кораблей может располагаться в нейтральных водах? Или это как-то сравнимо с количеством американских фрегатов, постоянно сующихся в территориальные воды России?», — задаётся вопросом пользователь Grey.

Ряд комментаторов заявил о том, что Российской Федерации необходимо игнорировать наблюдение со стороны Великобритании за своими кораблями и гнуть собственную линию.

«Ну, мы же Россия. И потому имеем право располагать свои корабли там, где сочтём это нужным. В рамках международных договоренностей. Не спрашивая об этом страны НАТО», — написал Гаррик П.

Напомним, 6 декабря изданиеThe Daily Mail опубликовало материал, согласно которому ВМС Великобритании отслеживают российские военные корабли рядом с территориальными водами королевства и отмечают увеличение военного присутствия РФ в британских водах.