Москва, , 21:18 — REGNUM Российский истребитель Су-30 был поднят в воздух для «перехвата» самолетов-разведчиков США и Франции, сообщает 7 декабря Национальный центр управления обороной России.

Перехват и последующее сопровождение были произведены над акваторией Черного моря.

По данным центра, над нейтральными водами Черного моря средствами контроля воздушного пространства были обнаружены две цели, идущие к границе России. Для их опознания в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135, самолет-заправщик КС-135 ВВС США, самолет-разведчик C. 160G ВВС Франции и сопроводил их над акваторией Черного моря», — указано в сообщении.

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