Москва, , 21:11 — REGNUM Положительную оценку проведению выборов в Национальную Ассамблею Венесуэлы дали в Москве, сообщили 7 декабря в МИД РФ.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, российские наблюдатели «положительно оценили усилия венесуэльских властей по организации голосования в соответствии с самыми высокими стандартами прозрачности, демократии и санитарно-эпидемиологической безопасности».

Захарова «Серьёзных нарушений не выявлено».

Российский дипломат отметила, что в ходе голосования в Венесуэле почти на всех избирательных участках применялись высокотехнологичные машины. В выборах участвовал «широкий спектр оппозиционных сил».

Как сообщили наблюдатели, в Венесуэле выборы были организованы «более ответственно и транспарентно, чем в некоторых государствах, где привыкли подавать себя в качестве «эталонов демократии».

Российские внешнеполитическое ведомство указывает, что ряд стран не отправил в Венесуэлу своих наблюдателей, хотя их и приглашали. Теперь эти страны заявляют, что не признают выборы в Венесуэле, демонстрируя тем самым неспособность посмотреть в глаза реальности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США, Великобритания и ЕС отказались признавать легитимность парламентских выборов в Венесуэле. Итоги голосования ещё не подведены, но, по предварительным данным, победил альянс социалистов «Большой патриотический полюс Симона Боливара».

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