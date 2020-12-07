Бухарест, , 20:57 — REGNUM О своей отставке объявил румынский премьер-министр Лудовик Орбан 7 декабря, сообщает Agence France-Presse.

ИА REGNUM) подать в отставку». Орбан «Я решил сегодня (7 декабря — прим.) подать в отставку».

Напомним, накануне, 6 декабря, в Румынии состоялись выборы в парламент. По предварительным подсчётам, 30,5% набрала Социал-демократическая партия.

Национал-либеральная партия, возглавляемая Орбаном, набрала 29%. Правящего большинства в парламенте не набрала ни та, ни другая партия.

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