Бухарест, 7 декабря 2020, 20:57 — REGNUM О своей отставке объявил румынский премьер-министр Лудовик Орбан 7 декабря, сообщает Agence France-Presse.
Напомним, накануне, 6 декабря, в Румынии состоялись выборы в парламент. По предварительным подсчётам, 30,5% набрала Социал-демократическая партия.
Национал-либеральная партия, возглавляемая Орбаном, набрала 29%. Правящего большинства в парламенте не набрала ни та, ни другая партия.
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