Москва, , 23:57 — REGNUM Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о расчёте Москвы на то, что российские журналисты, задержанные в Турции, будут отпущены в ближайшее время, вызвало неоднозначную реакцию в сети. Граждане выразили свою точку зрения 7 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"Песков забыл выразить озабоченность, как обычно это бывает!», — пишет пользователь ShaKud.

Многие комментаторы оказались возмущены тем, что российские журналисты оказались на территории иностранного государства, снимая якобы секретные объекты. Люди считают, что подобными действиями журналисты наносят ущерб репутации Российской Федерации.

«Почему журналисты на территории иностранного государства снимают секретные военные объекты?! Ведите себя нормально, не подставляйте репутацию России», — обращается Антон Т.

Другие же указали на то, что Турция слишком самоуверенно ведёт себя по отношению к представителям России. Граждане пришли к мнению, что подобного поведения, во времена существования СССР, данная страна себе не позволяла.

«При СССР турки даже думать в сторону нашей страны боялись, а сейчас в открытую вытирают ноги. Сначала самолёт сбили и расстреляли пилотов в воздухе, несмотря ни на какие понятия о чести и достоинстве. Потом посла российского расстреляли. Благодаря им вертолёт сбили и типа сказали, что больше не будут. Как же жаль военных, которых буквально разменивают на улыбки Эрдогана. Теперь держат журналистов уже несколько дней без объяснения», — пишет Александр И.

Часть граждан выразила своё спокойствие по поводу судьбы задержанных российских журналистов. Граждане отметили, что необходимо выяснить, нарушили граждане какие-либо турецкие законы или нет.

«Посидят помидор покушают! А тут надо с НТВ разобраться, кто их по туристической визе и без аккредитации туда направил! А то НТВ этот вопрос замалчивают», — написал Виктор С.

Напомним, 3 декабря автор Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин сообщили в редакцию о своем задержании полицейскими в Sanayi — пригороде Стамбула. Потом связь с ними прервалась.

7 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о расчёте Москвы на то, что российские журналисты, задержанные в Турции, будут отпущены в ближайшее время.

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