Брюссель, , 20:32 — REGNUM Председатель парламентского комитета ЕС по стабилизации и ассоциации с Черногорией Владимир Бильчик 7 декабря в своём профиле в социальной сети поздравил будущего черногорского премьер-министра Здравко Кривокапича с формированием нового правительства Черногории. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

«Желаю премьер-министру Кривокапичу и вице-президенту Абазовичу всего самого наилучшего в их будущей работе над созданием европейского будущего граждан Черногории», — подчеркнул Билчик.

Бильчик также поблагодарил за «четкий посыл о приоритетах вступления в ЕС», который он услышал во время переговоров с председателем парламента Черногории Алексой Бечичем 6 декабря.

Напомним, состав 42-го правительства Черногории утверждён парламентом, сообщили 4 декабря в его пресс-службе.