Москва, , 00:42 — REGNUM Решение Европейского Союза с 8 декабря ввести в силу действие режима глобальных санкций за нарушение прав человека в мире вызвало споры в сети. Граждане выразили своё мнение 7 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"Перевожу, в ЕС ужесточили наказание за нетолерантное отношение к мужикам в юбках называющие себя трансгендерами и наказание на несогласие пребывания такой личности на должности высшего чиновника. А так же наказание за то, что у каждой здоровой семьи, для полноценного становления европейцами, не присутствует усыновленный в доме негр-трансгендер-исламист, родившийся в католико-иудейской китайской семье», — написал Demetrius Iverieli.

Многие комментаторы оказались уверены, что в Евросоюзе не станут использовать данный закон для всех стран в мире, а будет применять его только лишь для России и Белоруссии. Граждане отмечают, что глобальные санкции со стороны ЕС являются политическим шагом и не направлено на установление справедливости в мире.

«В ЕС видят «нарушения» прав человека только в России и Белоруссии. И не хотят видеть, что происходит на подведомственных им территориях, таких, как: Украина, Франция, Германия и в других», — считает Юрий С.

Некоторые пользователи указали на то, что сами страны ЕС зачастую пренебрегают правами человека, разгоняя уличные демонстрации особо жестоким способом. По видению людей, таким образом, Запад подчёркивает свою верность принципу двойных стандартов.

«Что сейчас происходит во Франции — это не нарушение прав человека?! Закон принят, но двойные стандарты как были, так и останутся. Это принципы Запада», — поделился мнением Валерий М.

Тем не менее, нашлись и те, кто позитивно отнёсся к данной новости. Граждане отмечают, что, таким образом, те граждане, чьи права были нарушены, смогут найти защиту, по крайней мере, на территории Евросоюза.

«Удивляет то, что когда развитые страны вводят против определенного круга лиц санкции за то, что этот круг ущемляет права человека в России, то находятся люди, которые возмущаются не тем, что нарушены наши права, а тем, что таким образом пытаются наказать тех, кто ущемляет наши права», — пишет пользователь «Е».

Напомним, 8 декабря на территории Евросоюза вступит в силу действие режима глобальных санкций за нарушение прав человека в мире.