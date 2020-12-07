Вашингтон, , 20:00 — REGNUM Санкции в отношении 14 граждан Китая ввёл американский минфин, говорится 7 декабря в сообщении финансового ведомства.

Уточняется, что введены санкции из-за Гонконга. Под их действие попали заместители председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Комментируя это решение, американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что таким образом Штаты наказывают Пекин «за подрыв обещанной Гонконгу автономии».

Помпео «США вновь настоятельно призывают Пекин выполнять свои международные обязательства и прислушиваться к голосам многих стран, которые осудили его действия».

Напомним, Постоянный комитет ВСНП является постоянно действующим органом ВСНП. Он осуществляет законодательную власть наряду с самим ВСНП. Постоянный комитет принимает большинство законодательных актов, кроме тех, что находятся исключительно в ведении ВСНП.

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