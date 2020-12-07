Москва, , 19:55 — REGNUM Законопроект о «беби-боксах» будет существенно доработан и внесен в Госдуму как законопроект об «окнах жизни», сообщила депутат Госдумы Оксана Пушкина («Единая Россия»).

«Например, раздражает название «бэби-боксы». Поменяем на «окна жизни»!» — обещает Пушкина в соцсетях.

Но главные противоречия с оппонентами — в понимании сути проблемы, отметила парламентарий.

«Авторы закона — за спасение каждой детской жизни! Бэби-боксы это единственный на сегодняшний день цивилизованный способ оставления ребенка при драматических (!) обстоятельствах в жизни женщины», — рассуждает она.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о новой версии законопроекта о беби-боксах рассказал глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

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