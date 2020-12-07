Париж, , 19:57 — REGNUM На фоне окончательного отказа британского правительства продолжать в 2021 году переговоры по соглашению о торговых отношениях после выхода Лондона из Евросоюза профессор французского Института политических наук Патрик Мартен-Женье обвинил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в национализме и популизме.

В своем интервью France Info в понедельник, 7 декабря, известный французский специалист по европейским и международным отношениям Патрик Мартен-Женье заявил, что «если никакая из сторон на переговорах не готова отказаться от своих требований, стоит признать неудачу и согласиться на выход без соглашения 31 декабря 2020 года».

«Борис Джонсон зациклился на политизированной, популистской и националистической логике», — добавил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря британское правительство подтвердило отказ продолжать в 2021 году переговоры с Евросоюзом по заключению соглашения о будущих торговых отношениях после выхода Великобритании из организации.

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