Анкара, , 19:46 — REGNUM Российские журналисты, задержанные в городе Стамбуле (Турция) 3 декабря, освобождены, говорится в опубликованном 7 декабря администрацией турецкого президента коммюнике.

«Двое российских граждан, которые были взяты под стражу в четверг (3 декабря — прим. ИА REGNUM) при попытке заснять военный объект без разрешения, были освобождены сегодня (7 декабря — прим. ИА REGNUM) днём», — говорится в сообщении.

Турецкая сторона отметила, что «высоко ценит сотрудничество российских коллег» и призывает всех зарубежных журналистов «следовать официальным визовым и аккредитационным правилам» и «соблюдать наши законы во время своего пребывания».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Стамбуле 3 декабря полиция задержала двух журналистов российской телекомпании НТВ Алексея Петрушко и Ивана Малышкина.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции освободили журналистов НТВ