Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 8 декабря, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о дополнительных правах полиции ИА REGNUM. Полиция получит многие права, которыми уже обладают сотрудники Росгвардии и ФСБ.

Предлагается разрешить сотруднику полиции в экстренных случаях представляться гражданам после пресечения противоправных действий, когда угроза жизни или здоровью самому сотруднику либо гражданам миновала.

Полиция получает право проникновения в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории. Если проникновение в жилое помещение было осуществлено помимо воли находящихся там граждан, то сотрудники полиции обязаны в течение 24 часов письменно уведомить об этом прокурора.

Право стрелять

Полиция получат право применять оружие не только в случае, если задерживаемый пытается его выхватить, но и в других ситуациях, когда действия последнего могут быть расценены как угроза нападения. Конкретизированная редакция нормы разрешит полицейскому не дожидаться наступления тяжких последствий, а воспринимать действия правонарушителя как угрозу нападения и применять огнестрельное оружие для защиты жизни и здоровья, отмечает комитет Госдумы по безопасности.

Оцепление и досмотр

Сотрудники полиции также получают право при оцеплении (блокировании) территорий осматривать проходящих в них граждан, и отказывать им в проходе при отказе их от осмотра. Решение об оцеплении (блокировании) полицией территории принимается по решению руководителя территориального органа МВД в случаях ликвидации последствий аварий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций, проведении карантинных мероприятий во время эпидемий и эпизоотий; проведения мероприятий по предупреждению и пресечению массовых беспорядков; розыска лиц, совершивших побег из-под стражи, и лиц, уклоняющихся от отбывания уголовного наказания; преследования лиц, подозреваемых в совершении преступления; проведения контртеррористической операции.

Если закон найдет поддержку, то появятся новые случая оцепления (блокирования): воспрепятствование перемещению в зону оцепления предметов, свободный оборот которых запрещен или ограничен (оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества); а также защита жизни и здоровья граждан.

Кроме того, предлагается определить меры, которые полицейский будет иметь право применить при оцеплении территории: осматривать граждан, находящиеся при них вещи, автомобили, перевозимые грузы, в том числе с применением технических средств. В случае отказа от осмотра гражданин не будет допущен на оцепленную территорию.

Автомобили

Полицейские получают право вскрывать автомобили в отсутствии их владельцев для предотвращения преступлений, обеспечения безопасности граждан и при массовых беспорядках

Право на вскрытие транспортных средств предоставляется полиции для: спасения жизни граждан, с которыми произошел несчастный случай или имеется угроза здоровью; обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях; проверки сообщения об угрозе террористического акта; задержания лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; пресечения преступлений.

Принятие закона поможет полиции вскрывать автомобили для спасения детей — в случаях, когда родители на длительное время оставляют своих детей в салоне автомобиля и тем самым подвергают их опасности.

Предлагаемая норма обязывает полицейских уведомить собственника в течение суток о проникновении в его машину, если вскрытие произошло в его отсутствие, и обеспечить ее сохранность и недоступность для других лиц на это время.

Полицейским также предлагается предоставить право вскрывать автомобили в присутствии их владельцев для предотвращения преступлений, при подозрении на наличие предметов, запрещённых в обороте, при подозрении на управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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