Киев, , 19:41 — REGNUM Депутаты от «Слуги народа» внесли в Верховную раду законопроект №4467, который должен продолжить действие закона об особом порядке местного самоуправления в «отдельных районах» Донбасса до 31 декабря 2021 года, сообщила 7 декабря пресс-служба политической силы.

Согласно источнику, проголосовать за документ могут уже на следующей пленарной неделе, передает корреспондент ИА REGNUM.

В «Слуге народа» подчеркивают, что законопроект о продлении «особого статуса» Донбасса внесли для того, чтобы представители Украины на переговорах по урегулированию конфликта могли «спокойно продолжить работу».

«Закон о так называемом особом статусе, который на самом деле является законом об особом порядке местного самоуправления, регулярно продлевается еще с 2014 года. Это — следствие системного подхода, который был избран в переговорном процессе еще тогда и в рамках которого мы действуем сейчас», — пояснил в комментарии журналистам глава партии «СН» и заместитель главы фракции политсилы в Раде Александр Корниенко.

Напомним, что ранее украинские переговорщики неоднократно заявляли, что Украина не собирается вносить в конституцию «особый статус» Донбасса и может лишь временно продлевать действие соответствующего законопроекта.