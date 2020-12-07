Лондон, , 19:42 — REGNUM Британское правительство подтвердило отказ продолжать в 2021 году переговоры с Евросоюзом по заключению соглашения о будущих торговых отношениях после выхода Великобритании из организации.

Happy Brexit Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщает France Info, в понедельник, 7 декабря, после начала личных переговоров премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по торговому соглашению британская сторона подтвердила свою неготовность продолжать переговоры после финальной даты 31 декабря 2020 года в случае неудачи в деле заключения сделки.

Напомним, 4 декабря было объявлено, что недельные переговоры по торговому соглашению между Великобританией и Евросоюзом после Brexit не привели к результату.

Переговорщик от ЕС Мишель Барнье отметил, что Лондон и Брюссель так и не пришли к компромиссному мнению по вопросам рыболовства и «равных условиях игры» в отношении доступа к единому рынку.

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