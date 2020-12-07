Киев, , 19:23 — REGNUM События в Молдавии и вокруг нее всегда неразрывно связаны с вопросами национальной безопасности Украины, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию «РБК-Украина».

Материал был опубликован сегодня, 7 декабря.

Кулеба подтвердил, что вскоре планирует посетить Молдавию и говорить «обо всех этих вещах» (по контексту речь идет о возможном выводе российских миротворцев из Приднестровья — ред.) — «потому что это вопрос не только безопасности и территориальной целостности Молдавии, но и вопрос безопасности Украины».

«Мы будем говорить и об урегулировании каких-то спорных вопросов в двусторонних отношениях, и о стратегии урегулирования приднестровского конфликта, и про какие-то новые амбициозные совместные проекты, которые мы можем вместе воплотить», — добавил глава украинской дипломатии.

Министр напомнил, что избранная президент Молдавии Майя Санду уже «широкими мазками» озвучила свое видение, но остается множество вопросов:

«Какова будет позиция правительства, парламента, будут ли там досрочные выборы парламента и тому подобное».

Кулеба иронически отметил, что «все» (очевидно, имеется в виду украинский политикум и экспертная среда — ред.) уже сделали быстрые выводы и «построили 150 тысяч планов» насчет Молдавии, но лично он выступает за «взвешенный и спокойный» подход:

«Поедем, послушаем, поговорим, расскажем наше видение, увидим, какой баланс сил сложится в Молдове, и уже после этого будем решать, делать какие-то конкретные шаги».

ИА REGNUM напоминает, что ранее Санду выступила за реформирование миссии миротворцев в Приднестровье, превращение ее в гражданскую и вывод российского контингента.

30 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что официально Молдавия пока не поднимала вопрос о возможности выведения российских миротворцев из Приднестровья, и в целом Москва надеется на конструктивный подход, но будет «учитывать всевозможные негативные последствия каких-либо резких шагов».

Сегодня же, 7 декабря, в МИД Украины приняли посла Молдавии в Киеве, пригласив республику «активно участвовать» в проекте «Крымская платформа». Отдельно было подчеркнуто, что официальный Киев поддерживает инициативу новоизбранного президента Молдавии по «скорейшему выводу российских военных подразделений из Приднестровского региона».