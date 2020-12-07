Париж, , 19:14 — REGNUM Два профсоюза полиции потребовали аудиенции у министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, чтобы «прояснить президентские настроения» после того, как лидер государства Эммануэль Макрон признал существование в стране проблемы «полицейского насилия».

Французская полиция разгоняет протестующих (сс) Patrice CALATAYU

Как сообщает Le Figaro, в понедельник, 7 декабря, профсоюзы потребовали провести от властей Франции встречу с ними, чтобы «прояснить президентские настроения» и «найти решение проблемы насилия по отношению к самим полицейским» во время протестов против закона о глобальной безопасности.

«Мы не принимаем представления полиции как источника систематического насилия или расизма. Полиция — это институт, который прошел через множество кризисов за годы отсутствия должного внимания со стороны органов власти», — говорится в публикации Национального профсоюза полиции.

Напомним, 7 декабря депутат нижней палаты французского парламента, Национального собрания, от правой партии «Республиканцы» Эрик Чиотти заявил, что президент страны совершил «ошибку», когда решил обвинить полицию в «насилии» во время протестов в Париже.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря, после протестов в Париже против закона о глобальной безопасности, вводящего наказание вплоть до двух лет лишения свободы за распространение фотографий полицейских, Макрон заявил, что не существует единого взгляда на термин «полицейское насилие», и призвал жителей страны «помочь» ему справиться с этой проблемой.

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