Подгорица, , 19:08 — REGNUM США будут поддерживать реформы в Черногории. Об этом было заявлено на встрече премьер-министра страны Здравко Кривокапича с послом США в Подгорице Джуди Райзинг Рейнке.

Кривокапич написал в Твиттере, что у него была первая встреча в качестве премьер-министра с послом США.

«Мы подтвердили дружбу между Соединенными Штатами и Черногорией, а также поддержку Соединенными Штатами реформ в Черногории», — сказал Кривокапич.

В этот же день Кривокапич встретился с послом Германии в Черногории Робертом Вебером. На встрече было сказано, что правительство Черногории видит в Германии искреннего друга и одного из важнейших партнеров.