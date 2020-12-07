Бухарест, , 19:16 — REGNUM Союз сербов в Румынии набрал достаточное количество голосов на парламентских выборах в этой стране, чтобы в предстоящий период иметь своего представителя в палате депутатов Румынии. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Представитель Союза сербов и кандидат на парламентских выборах, прошедших 6 декабря в Румынии, Огнан Крстич подтвердил 7 ноября в интервью сербскому телеканалу, что его политическое объединение будет иметь своего представителя в румынском парламенте.

«Это не просто представительство на политическом уровне. Наша главная цель как меньшинства состоит в том, чтобы работать над сохранением идентичности посредством политического процесса, проводить мероприятия, направленные на сохранение наших школ, языка и всех прав, которые гарантированы представителям меньшинств», — отметил Крстич.

Напомним, парламентские выборы в Румынии состоялись 6 декабря. Жители страны выбирали на четырехлетний срок 136 сенаторов и 329 депутатов. Участие в голосовании приняли порядка пяти миллионов человек — около 30% избирателей.