Минск, , 19:00 — REGNUM «В списках задержанных на воскресном Марше Воли оказались сыновья бывшего пресс-секретаря МВД Дмитрия Партона», — сообщает польское «Еврорадио» по итогам массовых задержаний участников оппозиционных акций 6 декабря.

В списках ПЦ «Весна» среди 330 задержанных значатся два сына Дмитрия Партона, который сейчас работает заместителем генерального директора по развитию государственного УП «Агентство «Минск — новости» и входит в состав правления пропрезидентского «Белорусского союза журналистов». Артём и Андрей Партоны оказались в РУВД Центрального района Минска.

Дмитрий Партон считает нормальной практику политических репрессий в Белоруссии, в частности — расправу за инакомыслие, которое власти постсоветской республики трактуют как «экстремизм». Об этом Партон заявил в ходе организованного аналитическим порталом RuBaltic.Ru международного круглого стола «Есть ли свобода слова в Европе? Проблема цензуры на восточной периферии», комментируя уголовное «дело регнумовцев».

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Накануне, 4 декабря, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что ситуация в Белоруссии с соблюдением прав человека продолжает ухудшаться. Она с сожалением констатировала: с сентября, когда Совет ООН по правам человека провёл экстренные дебаты по Белоруссии, «ситуация с правами человека в стране не улучшилась» и даже «продолжает ухудшаться, особенно в отношении соблюдения права на мирные собрания».

Бачелет призвала власти Белоруссии «немедленно освободить всех незаконно и произвольно задержанных за осуществление своих прав на свободу выражения мнения и мирные собрания», в том числе блогеров и журналистов. Она также призвала официальный Минск «обеспечить оперативное, тщательное, независимое, прозрачное и беспристрастное расследование» всех таких случаев и привлечь к ответственности виновных — то есть тех, чьи действия оправдывает Дмитрий Партон и его коллеги по пропагандистскому цеху.