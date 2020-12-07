Лион, Франция, , 19:01 — REGNUM Бывший депутат французского Национального собрания от крайне правой партии «Национальное объединение» и племянница ее лидера Марион Марешаль — Ле Пен объявила о создании научно-исследовательского центра с целью «проведения политических дебатов» накануне президентских выборов по Франции в 2022 году.

Как сообщает Agence France-Presse в понедельник, 7 декабря, Центр анализа и перспективных исследований будет функционировать при лионском Институте политических исследований, который возглавляет Марешаль — Ле Пен, и будет призван анализировать текущие политические события, «важные вопросы, которые требуют размышления», включая отношения с Евросоюзом, экономические и экологические проблемы.

Как пояснила сама Марешаль — Ле Пен в своем интервью Agence France-Presse, «президентские кампании являются периодом раздумий, дебатов, составления программ. В этом контексте, каким бы ни был состав политической арены, неплохо бы иметь исследовательский центр, такой как наш, который будет осуществлять анализ текущих событий».

Напомним, 30 ноября глава французской крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен обвинила правительство Франции в «неспособности контролировать ситуацию»во время протестов, которые прошли в стране 28−29 ноября.

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