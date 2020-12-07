Ницца, Франция, , 18:52 — REGNUM Во Франции прошел первый допрос по делу об убийстве трёх человек у собора Нотр-Дам в Ницце выходцем из Туниса Брахимом Ауиссауи. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщает Le Figaro.

Состояние здоровья 21-летнего Ауиссауи, который был серьезно ранен во время задержания, а затем заразился вирусом SARS-CoV-2, восстановилось, в результате чего следственному судье было позволено провести первый допрос в рамках досудебного расследования по делу о терроризме.

Напомним, 29 октября три человека погибли в результате нападения возле базилики Нотр-Дам в Ницце. Пострадали еще несколько человек. После теракта премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о террористической угрозе на всей территории страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря двое подозреваемых в пособничестве Брахиму Ауиссауи были отпущены полицией за неимением доказательств их причастности к делу.

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