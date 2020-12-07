Москва, , 18:35 — REGNUM Восстановление китайской экономики не служит надёжным индикатором восстановления деловой активности после пандемии коронавируса. Об этом 7 декабря заявил экономист Михаил Хазин на телеканале «Россия 24».

«Все говорят: восстановление китайской экономики. Но на самом деле кризис только начинается. Если вы посмотрите на макроэкономические показатели — я каждую неделю обзоры пишу — так вот, они ухудшаются. Кризис продолжается», — заявил Хазин.

«Не надо слушать новости. Новости всегда оптимистичны. А реальность (такова, что) кризис продолжается. Потребность нефти в мировой экономике будет падать, в том числе и в Китае. Уже в следующем году. В этой ситуации конкуренция будет только усиливаться. Нам надо проявлять агрессивность в этой конкуренции, а мы вместо этого уступаем», — указал он.