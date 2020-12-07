Москва, , 18:34 — REGNUM Законопроект об особенностях погашения сельской ипотеки правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Предлагается установить, что целью ипотечного кредита (займа) может быть строительство объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и приобретение объекта незавершенного строительства.

Поправками предлагается определить перечень лиц, которые могут быть кредиторами (заимодавцами) по кредитным договорам (договорам займам), на погашение которых направляются средства в рамках мер государственной поддержки.

Устанавливается, что «гражданин вправе обратиться за предоставлением мер государственной поддержки после окончания строительства и государственной регистрации в установленном порядке права собственности гражданина на построенное жилое помещение».

Возможный совокупный размер государственной поддержки, необходимый для удовлетворения указанных заявлений составит порядка 2,5 млрд рублей, подсчитали авторы.