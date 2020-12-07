Москва, , 18:27 — REGNUM США активно используют политические методы, чтобы вытеснять Россию с региональных рынков. Об этом 7 декабря заявил экономист Михаил Хазин на телеканале «Россия 24».

«Не забудем, что Соединённые Штаты Америки, кроме того, чтобы вытеснять нас, используют и политические методы. Не только работают через ОПЕК+, используя Саудовскую Аравию как инструмент», — заявил Хазин.

Экономист призвал Россию перенимать опыт США.

«Требование Трампа к Китаю состояло в том, чтобы убрать профицит внешнеторгового баланса», — отметил он.

«США сказали следующее: вы всё равно покупаете нефть. Так покупайте нашу нефть! Мы тогда не будем ограничивать ваш экспорт в нашу страну. Это политическое давление. Почему мы этим не занимаемся? Я не понимаю. Мы очень сильно идём на поводу у наших абсолютно реальных конкурентов», — подчеркнул Хазин.

Страны ОПЕК+ договорились повысить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки начиная с января 2021 года. Страны-участницы договорились ежемесячно проводить встречи министров для контроля над ситуацией и определения уровня дальнейших ограничений.