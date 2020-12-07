Москва, , 18:22 — REGNUM Законопроект, уточняющий организацию регулярных пассажирских перевозок, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Автобус Дарья Антонова © ИА REGNUM

Предлагается наделить органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления полномочиями по установлению срока эксплуатации автобусов, осуществляющих перевозки по нерегулируемым тарифам, что, отмечают авторы, позволит обязать перевозчиков обновить подвижной состав и тем самым повысить безопасность и качество предоставляемых услуг.

Поправки также уточняют порядок определения победителя конкурса на перевозки. Сейчас действующий порядок приводит к равенству баллов, присвоенных нескольким заявкам кандидатов, в результате определить победителя становится невозможным, в этой связи предлагается прописать, что в таких случаях победителем будет признан тот участник, кто раньше подаст заявку на конкурс.

Кроме того, вносятся поправки, решающие проблему ведения реестра остановочных пунктов межрегиональных маршрутов.