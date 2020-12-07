Кишинёв, , 18:15 — REGNUM Действие закона о выводе из-под управления президента Молдавии Службы информации и безопасности приостановлено решением Конституционного суда республики, сообщили 7 декабря в его пресс-службе.

Это решение КС Молдавии будет оставаться в силе до окончательного вердикта по вопросу вынесения судом оценки действий молдавского парламента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 декабря молдавский парламент принял закон № 218, выводящих Службу информации и безопасности из-под управления президентом.

Это было сделано на фоне победы на президентских выборах прозападного политика Майи Санду, которая в ответ подала апелляцию в КС на действия парламентариев.

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