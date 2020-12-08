Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект о выходном дне 31 декабря внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым.

Для устранения существующей неопределенности в отношении 31 декабря законопроектом предлагается внести изменение в часть первую статьи 112 Трудового кодекса РФ, согласно которому новогодние каникулы включают 1, 2, 3, 4, 5, 6 января и 31 декабря. При этом общее количество дней новогодних каникул, установленное Трудовым кодексом РФ, сохраняется.

Учитывая, что 31 декабря в 2022 и 2023 году выпадает на выходные дни, вступление в силу законопроекта предполагается с 1 января 2024 года.

«Предлагаемое отнесение 31 декабря вместо 8 января к нерабочим праздничным дням позволит работникам более рационально использовать нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами», — отметил один из авторов законопроекта депутат Госдумы Ярослав Нилов в ТГ-канале.

Вместе с тем ранее законопроект о нерабочем дне 31 декабря Госдума отклонила при обсуждении в первом чтении. Профильный комитет Госдумы по труду обратил внимание на то, что правительство Российской Федерации в рамках своих полномочий наделено правом осуществлять перенос одного из выходных дней на 31 декабря. С его позицией согласилось большинство парламентариев.

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