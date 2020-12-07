Минск, , 17:46 — REGNUM Грубые и систематические нарушения властями Белоруссии прав человека стали причиной расширения санкций Евросоюза против этой постсоветской республики. Третий пакет санкций одобрен главами МИД ЕС и вступит в действие с 8 декабря, сказано в опубликованном постановлении Совета ЕС.

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Официальный журнал ЕС сообщил также, что Брюссель будет постоянно отслеживать выполнение своих санкций, которые применяются как к физическим, так и к юридическим лицам Белоруссии (в том числе негосударственным). Режим третьего пакета санкций будет действовать до 8 декабря 2023 года.

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Напомним, официальный Минск проводит «многовекторную» внешнюю политику, состоя с Россией в Союзном государстве, ОДКБ и других интеграционных объединениях. Даже в разгар поствыборных протестных выступлений Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что не намерен отказываться от «многовекторности».

Также напомним, 7 декабря в Брюсселе министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу прибыл на заседание министров иностранных дел Евросоюза с предложением срочно ввести третий пакет санкций в отношении официального Минска. Расширить санкции предполагалось за счёт белорусских чиновников и предприятий, поддерживающих «режим Александра Лукашенко», которого в ЕС не считают президентом Белоруссии.