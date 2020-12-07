Бишкек, , 17:46 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Киргизии одобрила аккредитацию 43 международных наблюдателей из семи стран мира на досрочные президентские выборы, запланированные на начало следующего года.

Как отмечает ЦИК, они будут представлять шесть международных организаций: Межпарламентскую ассамблею СНГ — 34 наблюдателя, ОБСЕ — 12 наблюдателей, Миссию СНГ — четыре наблюдателя, центризбирком Молдавии — два наблюдателя, центризбирком Азербайджана, международный фонд избирательных систем, фонд Ханнса Зайделя — по одному наблюдателю.

ИА REGNUM напоминает, что выборы президента Киргизии назначены на 10 января 2021 года.

Отметим, что первоначально о намерении принять в них участие в качестве кандидатов заявили 65 человек. Сейчас количество претендентов на пост главы государства сократилось до 20 человек.

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