Таллин, , 17:45 — REGNUM Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу прибыл 7 декабря на заседание министров иностранных дел Евросоюза с предложением срочно ввести третий пакет санкций в отношении официального Минска. Санкции планируется расширить за счёт белорусских чиновников и предприятий, поддерживающих «режим Александра Лукашенко», которого в ЕС не считают президентом Белоруссии.

Анонсируя предложение своего шефа по поводу «немедленного принятия третьего пакета санкций против белорусских чиновников, который также будет включать компании, поддерживающие режим, поскольку в Белоруссии продолжаются систематические нарушения прав человека», в МИД Эстонии сослались на заявление Рейнсалу. Он сказал, что «Европейский Союз продолжает играть решающую роль в защите народа Белоруссии».

«К сожалению, ситуация в Белоруссии не улучшилась, насилие властей продолжается. Необходимы усиление разного рода давления и явная поддержка гражданского общества Белоруссии», — посетовал глава МИД Эстонии.

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Представитель прибалтийской постсоветской республики сообщил также: «Прочные трансатлантические связи — один из краеугольных камней нашей внешней политики. Вот почему мы приветствуем разработку обновленной трансатлантической повестки дня Европейского Союза с целью развития позитивного сотрудничества. Я представлю конкретные предложения по развитию этого сотрудничества».

Напомним, Белоруссия является членом ряда программ ЕС, в том числе «Восточного партнёрства». С августа официальный Минск неоднократно обвинял Евросоюз во вмешательстве в свои внутренние дела, финансировании оппозиции и другой подрывной деятельности, а также подготовке военного вторжения.

Отметим, что власти Литвы провозгласили «президентом Белоруссии» экс-кандидата в президенты соседней постсоветской республики Светлану Тихановскую. Прибалтийские правительства, не дожидаясь введения единых санкций ЕС против официального Минска, ввели свои «национальные» санкции и выделили дополнительные средства на поддержку белорусских национал-радикалов. В ответ правительство Белоруссии стало прорабатывать маршруты переориентации экспорта с прибалтийских портов на российские.

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