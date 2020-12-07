Киев, , 17:43 — REGNUM Проект продления ещё на один год закона об особом статусе Донбасса внесён на рассмотрение в Верховную раду, сообщили в её пресс-службе 7 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» Киевом ежегодно продлевается.

По этому закону, положения об особом статусе ДНР и ЛНР должны вступить в силу после проведения в Донбассе выборов. Причём особый статус должен быть предоставлен на постоянной основе.

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