Париж, 7 декабря 2020, 17:37 — REGNUM Министры юстиции Франции и Марокко Эрик Дюпон-Моретти и Мохамед Бен Абделькадер подписали в столице Марокко городе Рабат соглашение, упрощающее возвращение на родину несовершеннолетних нелегальных мигрантов.
Как сообщает Le Figaro, в понедельник, 7 декабря, представители Франции и Марокко подписали договор, призванный внедрить в двусторонних отношениях «конкретные механизмы» по возвращению несовершеннолетних мигрантов, без сопровождения взрослых прибывших во Францию, обратно в Марокко.
Напомним, ранее, 9 ноября министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посещал Рабат с целью «прояснить» позицию Франции по карикатурам журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.
Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Франции продолжил «турне» по мусульманским странам