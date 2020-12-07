Киев, , 17:36 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым восстановить работу специального органа — совета регионального развития, чтобы таким образом улучшить коммуникацию между центральной властью и властью на местах.

Об этом он заявил в своем обращении сегодня, 7 декабря.

Президент отметил, что благодаря децентрализации местные власти на Украине получили много полномочий, властных и финансовых возможностей, что в свою очередь привело к тому, что развернулась «отчаянная борьба» за влияние в общинах почти по всей стране.

Зеленский заявил, что конструктивные силы в местных советах, центральная власть и общество в целом должны сдерживать «аппетиты дельцов, которые рассматривают местные бюджеты и новые полномочия исключительно как личную кормушку или компенсатор упущенных возможностей на национальном уровне».

Он призвал всех представителей местной власти и новых политиков в общинах к дискуссии о том, как достичь высокого качества жизни в общинах по всей стране, отметив в этом контексте перспективность «реанимации» совета регионального развития, который позволит существенно улучшить коммуникацию между мэрами, главами областных администраций, центральными органами власти.

Украинские СМИ отмечают, что Совет регионов создал в 2010 году на тот момент президент Виктор Янукович с аналогичной целью — «обеспечения взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления». В 2014 году на тот момент президент Петр Порошенко упразднил орган, а в апреле 2015 года создал Совет регионального развития.

ИА REGNUM напоминает, что у президента Зеленского есть критические проблемы со взаимодействием с региональными властями. Например, лидеры целого ряда регионов на протяжении этого года постоянно отказывались выполнять те или иные карантинные ограничения, которые вводила центральная власть.