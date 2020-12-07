Минск, , 17:34 — REGNUM «Мы должны избавиться от иллюзий «благотворительности» Запада и повзрослеть — научиться осознавать и понимать происходящие процессы», — заявил 7 декабря белорусскому государственному информагентству БелТА заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Белоруссии Николай Щёкин.

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«Варшава и иные сателлиты не готовы остановиться в своей экспансии по отношению к нашей стране. Вынашивая идею прямой интервенции, они в очередной раз предпринимают попытку запустить механизм гражданской войны. Заявление альтернативщиков о выделении грантов (десятки миллионов евро), какому-то «гражданскому обществу», призывы ввести санкции против своей страны являются антиконституционными и антиисторическими и нацелены на разрушение страны», — рассказал близкий к спецслужбам представитель белорусской Академии наук.

Щёкин также поведал, что оппозиция получила гранты в долг для разрушительной деятельности, отметив: «Их озвученные предложения по приватизации экономики, сокращению рабочих мест и социальных выплат говорят о том, что они уже сформировали план по распродаже страны своим хозяевам-грантодателям. Приходит время для них отдавать долги. 45 дней, которые отвели себе альтернативщики в случае прихода к власти, достаточно для оккупации страны. А народу они уже предопределили нищее существование в лагерях беженцев в восточноевропейских странах. Белорусскому народу следует критично относиться к красивой картинке «безмятежной и сытой жизни» и стать мудрее».

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«Граждане Белоруссии устали от неонацистских БЧБ-шествий. Пора навести здесь законный порядок. Следует выйти с предложением в Национальное собрание и внести изменения в законодательство относительно использования данных символов — только в музеях и на исторических реконструкциях с точным определением последнего. Это будет первый шаг по реальному запрету героизации нацизма», — сообщил белорусский пропагандист.

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Напомним, с августа в Белоруссии проходят массовые протесты против сфальсифицированных президентских выборов 2020 года и полицейского террора. С 6 декабря все центральные государственные телеканалы постсоветской республики запустили видеоматериалы, дискредитирующие националистическую символику, прежде всего — бело-красно-белый флаг («БЧБ-флаг»).

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Совбез Белоруссии накануне финала президентской кампании публично обвинял Россию в спланированной интервенции. Об этом заявлял журналистам госсекретарь (теперь уже бывший) этого органа Андрей Равков, до сих пор не привлечённый к ответственности за свои деструктивные действия, осложнившие обстановку в Белоруссии и международный отношения.

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