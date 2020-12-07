Лондон, , 17:31 — REGNUM Итогов парламентских выборов в Венесуэле Великобритания не признаёт, выборы считает нелегитимными, сообщили 7 декабря в британском МИД.

Комментируя выборы в Национальную ассамблею Венесуэлы, состоявшиеся накануне, 6 декабря, Лондон заявил, что они «не были ни свободными, ни честными». Кроме того, Форин-офис заявляет, что проведение голосования «не соответствовало международно принятым условиям».

Напомним, к настоящему моменту подсчитаны 82% голосов на выборах в Национальную ассамблею Венесуэлы. Явка составила 31%.

Пока 67,6% набрал альянс социалистов «Большой патриотический полюс Симона Боливара» (Gran polo patriotico), 17,95% — Демократический альянс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США уже заявили, что итогов парламентских выборов в Венесуэле не признают.

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