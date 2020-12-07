Париж, , 17:32 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон встретился со своим египетским коллегой Абделем Фаттахом Ас-Сиси, чтобы обсудить с ним крупные региональные кризисы, а также ситуацию с правами человека в Египте. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщает Le Figaro.

В ходе совместной пресс-конференции, последовавшей за переговорами, Макрон поблагодарил Ас-Сиси за то, что тот как «президент очень большой мусульманской страны» посетил Париж после «кампании ненависти», развернутой вокруг Франции после того, как президент этой страны поддержал публикацию карикатур на пророка Мухаммеда.

«Франция и Египет объединились, чтобы построить цивилизованное пространство, в котором нет места призывам к убийству, речам ненависти, когда кто-то просто пользуется своими свободами», — заявил Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря президент Франции принял в своей резиденции в Елисейском дворце президента Египта. По итогам переговоров Макрон пообещал, что не будет ставить предоставление военной и экономической помощи Египту в зависимость от ситуации с правами человека в этой стране.

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