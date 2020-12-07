Москва, , 17:19 — REGNUM Россия сознательно сдаёт свои позиции в промышленности и мировых рынках перед США. Об этом 7 декабря заявил экономист Михаил Хазин на телеканале «Россия 24».

«Последние 30 лет мы же поддерживаем эту игру. Достаточно вспомнить, что к 1991 году СССР контролировал примерно 40% мирового рынка авиатехники. Сегодня мы даже свой рынок не можем поддержать», — заявил Хазин.

«Это было исключительно наше собственно решение. Можно предъявлять претензии Гайдару или ещё кому-то, но если бы мы не согласились сами, то такого бы не было», — указал он.

Страны ОПЕК+ договорились повысить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки начиная с января 2021 года. Страны-участницы договорились ежемесячно проводить встречи министров для контроля над ситуацией и определения уровня дальнейших ограничений.