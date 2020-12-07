Брюссель, , 17:18 — REGNUM На наращивание «совместных усилий» США и ЕС «в области обороны и безопасности» рассчитывают в Европейском союзе в период президентства Джо Байдена, говорится в опубликованном 7 декабря заявлении глав МИД стран Евросоюза.

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В документе сказано, что Брюссель рассчитывает на продолжение «тесного сотрудничества и диалога» с Вашингтоном «в сфере обороны и безопасности». ЕС рассчитывает на дальнейшее наращивание совместных усилий, включая «усиление обеими сторонами стратегического партнерства НАТО — ЕС».

При этом европейцы сослались на совместные декларации натовских саммитов в Варшаве (2016 г.) и в Брюсселе (2018 г.). Также в заявлении ЕС указано, что с США нужна лучшая координация по применению «ограничительных мер».

«ЕС и США должны стремиться к достижению более эффективного и скоординированного применения ограничительных мер, а также к решению вопроса о мерах экстерриториального действия», — говорится в документе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ЕС также выразили надежду, что США при Байдене вернутся к работе по ядерной сделке с Ираном.

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