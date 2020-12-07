Минск, , 17:11 — REGNUM По итогам 2020 года ВВП Белоруссии сократится «до 1%», а по итогам следующего — вырастет на 1,8%. Об этом 7 декабря заявил председатель правительства Белоруссии Роман Головченко.

Александр Лукашенко сегодня провёл в резиденции президента совещание с высшим чиновничеством Белоруссии по вопросам социально-экономического развития. Комментируя «президентскому пулу» обсуждаемые вопросы, Головченко сообщил, что официальный макропрогноз на 2021 год участниками совещания был одобрен и он «достаточно напряженный».

В частности, запланирован весьма высокий темп рост экономики. При этом ожидается высокая инфляция — «её уровень на будущий год установлен в размере не более 5%», сообщил Головченко.

По его словам, руководство постсоветской республики знает, «что определенная турбулентность и на рынках будет присутствовать, и кризис спроса будет продолжаться». Тем не менее, отметил Головченко, запланирован рост ВВП. В целом же официальный прогноз на следующий год имеет «социальный характер» и предусматривает, как обычно, «увеличение реальных доходов населения».

Тем временем: Власти Белоруссии готовят пенсионную реформу

Напомним, Александр Лукашенко ранее подписал президентские указы, согласно которым ВВП Белоруссии в 2020 году должен вырасти на 2,8%. Вскоре после назначения главой правительства Роман Головченко уверял в реалистичности официального прогноза на 2020 год.

«В белорусском правительстве рассчитывают выполнить задачи, поставленные главой государства, и как минимум сохранить ВВП на уровне 2019 года. Для таких прогнозов есть обнадеживающие предпосылки», — заявил 23 июля Головченко на заседании президиума правительства Белоруссии.

Читайте аналитику сюжета: Экономический кризис в Белоруссии