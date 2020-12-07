Киев, , 17:08 — REGNUM У руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака в настоящий момент работают 20 советников, сообщила 7 декабря организация Комитет избирателей Украины.

Комитет подчеркивает, что соответствующие данные получены по результатам официального запроса в офис президента. Для сравнения — у президента Зеленского советников всего 4, все они работают на внештатной основе. У Ермака 5 советников штатные, остальные работают вне штата.

Организация отмечает, что информация о проведении заседаний группы советников президента отсутствует — «это может свидетельствовать о том, что заседания вообще не проводились». Также КИУ подчеркивает, что институт советников президента Украины сейчас фактически разрушен.

«В течение 2020 года советники, очевидно, ни разу не собирались. Это означает, что глава государства максимально огражден от объективной экспертной информации, которую ему могли бы оказывать советники. Зато большое количество советников у руководителя офиса — это нонсенс. В соответствии с полномочиями он должен обеспечивать работу главы государства, в том числе и организовывать работу советников президента», — заявил глава КИУ Алексей Кошель.

ИА REGNUM напоминает, что нынешний глава офиса Зеленского Андрей Ермак был назначен на эту должность в феврале нынешнего года.