Брюссель, , 16:59 — REGNUM Надежду на то, что новые власти в США помогут «сохранить» ядерную сделку с Ираном, выражает Совет Европейского союза, говорится в опубликованном 7 декабря заявлении глав МИД стран ЕС.

Джо Байден Gage Skidmore

В документе европейские дипломаты заявили, что им необходимо работать совместно с США «для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий» (так называемая ядерная сделка с Ираном).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США вышли из ядерной сделки с Ираном в 2017 году по решению американского президента Дональда Трампа. ЕС представлен в СВПД Германией, Францией и Британией.

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