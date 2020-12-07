Москва, , 16:59 — REGNUM Пандемия коронавируса привела к резкому росту расходов на здравоохранение. Регионы вынуждены нести повышенные нагрузки для обеспечения больных COVID-19 всем необходимым. На этом фоне обострилась давняя проблема: качество и доступность помощи для людей, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями. Обеспечивать таких пациентов качественным лечением становится труднее. Между тем некоторые из таких недугов даже не включены в федеральные и региональные программы финансирования — без помощи рискуют остаться десятки тысяч людей, в том числе дети. Свои надежды медики и эксперты связывают с Фондом лечения редких заболеваний. Он должен заработать с 1 января 2021 года.

По данным Минздрава, в России насчитывается более 250 форм и групп редких заболеваний. Из 100 тысяч человек такими недугами страдают около 10. Пациенты обеспечиваются льготными лекарствами по федеральным и региональным программам. В программу «высокозатратных нозологий» входят 11 заболеваний, в гарантии по перечню редких жизнеугрожающих заболеваний — 17.

Получается, что из более чем 250 орфанных заболеваний пациенты могут надеяться на лекарственное обеспечение лишь по 28. Почти 230 редких недугов в программы государственного финансирования не включены. Страдающие от них люди рискуют не получить помощь в нужное время.

Эксперты совместно с комитетом Госдумы по охране здоровья представили список самых распространенных орфанных заболеваний, не включенных в федеральные и региональные программы лекарственного обеспечения. Всего в перечне 10 недугов — первичные иммунодефициты, болезнь Девика, болезнь Гентингтона, акромегалия и гипофизарный гигантизм, спинальная мышечная атрофия, первичный миелофиброз и другие заболевания.

Россиян, которые страдают от этих недугов, — десятки тысяч. Одних только пациентов с первичными иммунодефицитами в регистре насчитывается более 2,6 тысячи, а с первичным миелофиброзом — свыше 8,5 тысячи. Все эти люди остаются за бортом федеральных и региональных программ, надеяться они могут только на себя. Но дорогостоящие препараты по карману далеко не каждому.

Большей части заболеваний из представленного экспертами и комитетом ГД списка подвержены дети. В основном орфанные недуги развиваются в раннем возрасте. Дальнейшее качество жизни пациента зависит от своевременного лечения. Но нередко такая болезнь становится для ребенка приговором.

Ситуация с орфанными заболеваниями в России требует новых подходов и решений. В разгар пандемии COVID-19 президент Владимир Путин выступил с инициативой повысить ставку налога на доходы физических лиц с 13% до 15%. Повышенной ставкой будут облагаться граждане, чей годовой заработок превышает пять миллионов рублей в год. Государство сможет получить дополнительно 60 миллиардов рублей и направить их на лечение детей с редкими заболеваниями.

В октябре президент предложил разработать механизм финансирования лечения детей за счет доходов от повышения ставки НДФЛ. Возможные решения обсуждала экспертная группа, созданная в Общественной палате. Было предложено организовать специальный фонд, который будет работать в формате некоммерческой организации. Работающие при нем специалисты смогли бы создать экспертный совет и начать работу по корректировке перечня редких заболеваний, лечение которых финансируется государством.

Сейчас идет формирование наблюдательного совета фонда. При нем появится попечительский совет — туда войдут благотворители, помогающие детям с орфанными заболеваниями.

О необходимости расширения перечня орфанных заболеваний, лечение которых финансируется через федеральные и региональные государственные программы, в экспертном сообществе говорят давно. На первое время 60 миллиардов рублей на помощь детям с редкими недугами будет достаточно, полагают специалисты.

Как только в государственные программы льготного лекарственного обеспечения включат новые нозологии, финансовые потребности фонда будут расти. Руководитель проектного офиса «Редкие (орфанные) болезни «ФГБНУ Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко Елена Красильникова отметила, что ежегодно федеральные регистры увеличиваются на 10−12%.

Эксперт указала на недостаточную гибкость льготных перечней орфанных заболеваний — в течение восьми лет они не пополнялись другими нозологиями. Новые препараты регистрируются, но пациенты не могут приобрести их на свои деньги. «Нужна государственная гарантия, тем не менее система будто сторонится этой проблемы», — цитирует специалиста портал «Дни.ру».

По словам Красильниковой, шансы на обеспечение редких пациентов льготными лекарствами во многом зависят от региона. Финансовые возможности субъектов Федерации отличаются, и каждый из них по-разному подходит к лечению орфанных недугов.

Никуда не деться и от организационных проблем. В экспертном сообществе жалуются на децентрализацию системы помощи редким пациентам. Отсутствие единой структуры сильно усложняет процесс.

Координирующим органом мог бы стать профильный департамент в министерстве здравоохранения, полагает Красильникова. «В рамках работы экспертного совета Комитета государственной думы по охране здоровья мы работаем с регионами и помогаем им обмениваться опытом. Если бы такая работа шла от федерального министерства, например был бы предложен единый механизм маршрутизации пациентов, единые нормативные документы. Это сильно бы улучшило систему», — убеждена эксперт.

В развитии нуждается и система диагностики. Специалисты выступают за расширение охвата неонатальным и селективным скринингами. По словам Красильниковой, в России есть нужные технологии и специалисты, но для такой большой страны их пока недостаточно.

«Постановка диагноза у орфанного пациента — долгий процесс. Так происходит во всем мире. Заподозрить у пациента редкую болезнь должен обычный врач — педиатр или терапевт, который, возможно, никогда в жизни не сталкивался с редкой патологией. В этом специфика редкости», — говорит она.

Эксперты надеются, что Фонд помощи детям с редкими заболеваниями поможет переломить ситуацию. Он должен заработать в январе 2021 года. К этому времени специалисты определят орфанные заболевания и препараты, которые будут финансироваться из новой структуры.

«Какие заболевания войдут в перечень, говорить рано, — сказала Красильникова. — Во время обсуждений в Общественной палате мы предлагали и эти заболевания из топ-10».

Прогнозов на будущее она не делает. Но, даже если какие-то заболевания не получится включить в список в первый год, со временем система все равно станет более гибкой, надеется эксперт.