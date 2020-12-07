Минск, , 16:49 — REGNUM «Немедленно заняться трудоустройством безработных!», — приказал Лукашенко в ходе состоявшегося 7 декабря совещания с руководством Белоруссии по экономическим вопросам.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Он поручил своим назначенцам — председателям облисполкомов и, прежде всего — председателю Мингорисполкома вместе с МВД составить списки безработных и постоянно заниматься их трудоустройством. В официально нетрудоустроенных согражданах Лукашенко увидел политическую опасность и назвал их будущими преступниками.

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«Немедленно поставить на учет всех тунеядцев, болтающихся и заставить их работать!», — распорядился он.

«Повторяю, это как бы ни звучало это непопулярно: сегодня не работающий, шатающийся человек — это не просто «протестун» на улице, это будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступления! И мы тратим огромные деньги для раскрытия этих преступлений, а потом некоторых еще некоторых содержим в местах не столь отдаленных», — уточнил Лукашенко.

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«Заставьте всех работать!, — повторил он. — У каждого должен быть перечень таких тунеядцев».

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